Peter Ohl wird Ehrenbürger von Meerane: So fallen die ersten Reaktionen im Netz aus

Der Blick in die Facebook-Kommentarspalten zeigt, wie beliebt der 83-Jährige in der Stadt ist. Er war Allgemeinmediziner und Bürgermeister. In vielen Beiträgen steht, dass die Auszeichnung schon früher fällig und verdient gewesen wäre.

Zuspruch und Anerkennung gibt es in den sozialen Netzwerken für die Ernennung von Peter Ohl (83) zum Ehrenbürger von Meerane. Die Entscheidung hat Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos) am Samstag zur Feierstunde anlässlich des Abschlusses der Sanierung der Alten Kapelle auf dem Friedhof verkündet. Das Projekt wurde unter Regie des... Zuspruch und Anerkennung gibt es in den sozialen Netzwerken für die Ernennung von Peter Ohl (83) zum Ehrenbürger von Meerane. Die Entscheidung hat Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos) am Samstag zur Feierstunde anlässlich des Abschlusses der Sanierung der Alten Kapelle auf dem Friedhof verkündet. Das Projekt wurde unter Regie des...