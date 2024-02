Pianist Max Mostovetski gastiert im Kunsthaus Meerane

Sein Konzert am Sonntag, 25. Februar, trägt den Titel „Unsterbliche Komponisten Leipzigs – Von Bach bis Grieg“.

Der Pianist Max Mostovetski gastiert an diesem Sonntag in der Galerie „Art In“ im Kunsthaus am Markt in Meerane. Wie Galerieleiterin Antje-Gesine Marsch mitteilt, trägt sein Konzert, das 16 Uhr beginnt, den Titel „Unsterbliche Komponisten Leipzigs – Von Bach bis Grieg“. Mostovetski wurde 2001 in Leipzig geboren und ist Preisträger...