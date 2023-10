Polizei ermittelt: Rasierklinge unter Türgriff am Auto in Glauchau

Unbekannte haben sich an einem Mercedes zu schaffen gemacht. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von mehr als 3500 Euro entstanden.

Unbekannte haben sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen an einem Mercedes in Glauchau zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug an der Heinrichstraße auf Höhe eines Frisörsalons geparkt. Als der Besitzer am nächsten Morgen zum Auto kam, bemerkte er, dass je eine Rasierklinge unter dem Türgriff seiner Autotür...