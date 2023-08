Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer in Glauchau

Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen hat 2,26 Promille ergeben. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Einen stark alkoholisierten Fahrradfahrer haben Polizisten am Sonntagabend in Glauchau aus dem Verkehr gezogen. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Montag mitteilte, führten die Beamten des Reviers Glauchau eine Verkehrskontrolle auf der Auestraße durch. Dabei hätten sie gegen 21.40 Uhr einen 22-jährigen Fahrradfahrer...