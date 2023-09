Progressive Rock im Stadttheater Glauchau

Die Band Perfect Pair will am Freitag unter anderem Titel von King Crimson, Yes, Emerson, Lake & Palmer, Jethro Tull, Genesis und Pink Floyd spielen.

Die Progressive-Jazz-Rock-Band Perfect Pair macht auf ihrer aktuellen 2023er Tour am Freitag, 8. September, um 20 Uhr Station im Stadttheater Glauchau. Seit 2017 sind die Musiker im Quartett unterwegs. David Cremoni (Gitarre) und Sbibu am Schlagzeug (spielt im Schneidersitz auf dem Boden) kannten sich aus dem Luca Donini Quartet. Sänger Guillermo...