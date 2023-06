Rad-Diebe in Glauchau unterwegs: Polizei meldet vier Diebstähle innerhalb einer Woche

Der Tatort im aktuellen Fall befindet sich in einem Mehrfamilienhaus an der Fischergasse im Stadtzentrum von Glauchau. Dort wurde zwischen Dienstag- und Mittwochmittag ein Mountainbike der Marke Cube entwendet. Dabei handelt es sich um ein Fahrrad in den Farben blau, weiß und schwarz. Den Wert des Mountainbikes gibt die Polizei mit rund 390 Euro...