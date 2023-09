Radfahrer bei Unfall in Meerane verletzt

Der 42-Jährige hat laut Polizei unter Alkoholeinfluss ein fahrendes Auto touchiert.

Ein verletzter Radfahrer und circa 4000 Euro Sachschaden sind die Resultate eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend in Meerane ereignet hat. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 42-jähriger Fahrradfahrer auf der Straße Am Bahnhof in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Gegen 18.35 Uhr habe er in Höhe des Zugangs zum Bahnsteig...