Rassekaninchenzüchter aus Glauchau nach Feuer-Drama: „Im Kopf dreht man fast durch“

Der Blick auf die überlebenden Holländer-Kaninchen und die Geräusche aus dem Wellensittich-Gehege sorgen bei Matthias Baumgart für Ablenkung. Ein Teil seiner geliebten Tiere starb in den Flammen.

Sie fressen. Sie trinken. Sie verhalten sich unauffällig. Die verbliebenen Holländer-Kaninchen von Matthias Baumgart aus Glauchau haben das Feuer-Drama in der Nacht von Samstag zu Sonntag offenbar ohne Spätfolgen überstanden. Die Entscheidung, ob ein Teil der Sammlung zur Kreisschau am Wochenende gezeigt wird, will der 62-Jährige in den...