Remse: Zehnjähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Donnerstagabend in Remse ein zehnjähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die 62-jährige Fahrerin eines Renault, die gegen 18.45 Uhr die Pestalozzistraße in Richtung B 175 befuhr, den Radfahrer übersehen, der kurz vor der Einmündung auf die B 175 von...