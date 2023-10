Reportageprofis zeigen in Meerane „den wilden Osten Europas“

Eine Reportage eines Ehepaars von einem Trip durch Albanien steht am Sonntag im Meeraner Kunsthaus auf dem Programm.

Annett und Michael Rischer, weltweit unterwegs als Fotografen und Filmproduzenten, präsentieren am Sonntag ab 16 Uhr in der Meeraner Galerie „Art In“ im Kunsthaus am Markt Bilder und Eindrücke ihrer Reise durch Albanien. Das teilte Galerieleiterin Antje-Gesine Marsch mit. Das Land im Osten Europas bietet eine einzigartige Mischung aus...