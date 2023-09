Rollerfahrer in Glauchau schwer verletzt: Polizei sucht mit Skizze eines Anhängers nach Unfallflüchtigem

Mehr als eine Woche nach einem Unfall laufen die Ermittlungen der Polizei noch. Jetzt soll der Anhänger des Unfallverursachers helfen, ihn ausfindig zu machen.

Glauchau.

Mit einer Skizze eines Anhängers will die Polizei einen Unfallverursacher ausfindig machen, der am Mittwoch vergangener Woche in Glauchau mit seinem Anhänger einen Rollerfahrer touchiert hatte, der daraufhin stürzte und sich schwer verletzte. Laut Polizei sind die dunklen Bordwände auffallend, das umlaufende Gestänge daran und Aluminium-Kotflügel. Es befand sich ein Glauchauer Kennzeichen daran. Ein 74-Jähriger war gegen 15 Uhr auf der Sonnenstraße von einem Honda CRV mit eben jenem Anhänger überholt worden, aber in unzureichendem Abstand. Der Rollerfahrer wollte den Unbekannten zur Rede stellen, bevor an der Kreuzung Heinrichstraße/August-Bebel-Straße der Unfall geschah. Der Honda-Fahrer war ohne anzuhalten weitergefahren.(kru)