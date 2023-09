Rücksichtsloser Autofahrer soll Frau in Meerane abgedrängt haben

Die Polizei sucht Unfall-Zeugen, nachdem eine Autofahrerin von einem Unbekannten auf dem Fußweg überholt worden war.

Meerane.

Die Polizei sucht Zeugen von zwei Fahrmanövern im Meeraner Westen, die letztlich zu einem Unfall geführt haben. Laut Polizei war eine 63-jährige Ford-Fahrerin am Mittwoch gegen 21.30 Uhr auf der Äußeren Crimmitschauer Straße stadteinwärts unterwegs, als ein Unbekannter am Steuer eines Wagens sie auf dem Fußweg fahrend rechts überholte. Die Frau wich nach links aus und stieß gegen eine Verkehrsinsel. Dabei entstand 1500 Euro Schaden am Ford. Der Fahrer des Wagens sei der Frau zuvor durch rücksichtslose Fahrweise aufgefallen, heißt es in einer Mitteilung der Zwickauer Polizeidirektion. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zu dem Unbekannten oder zu dessen Fahrzeug machen können. (kru)