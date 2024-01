Schaden durch Pyrotechnik an Mehrfamilienhaus in Glauchau

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende an einem Balkon ziemliche Verwüstungen angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Glauchau.

Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall in Glauchau, bei dem bislang unbekannte Täter wahrscheinlich mit Pyrotechnik ein Mehrfamilienhaus an der Österreicher Straße beschädigten. Laut einer Mitteilung der Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau Christina Friedrich wurden die Schäden an der Balkontür, dem angrenzenden Fenster sowie der Fassade und der Satellitenschüssel vermutlich mit einem Böller verursacht. Der Schaden wurde mit 4000 Euro beziffert. Der Tatzeitraum wurde von Friedrich auf Samstagnachmittag, 14 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 17.30 Uhr, eingegrenzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall gehört oder gesehen haben und womöglich Hinweise auf die unbekannten Täter geben können. (kru) Zeugentelefon 03763 640