Schlachthofstraße in Glauchau wird voll gesperrt

Die Schlachthofstraße in Glauchau soll ab diesem Mittwoch in Höhe der Hausnummern 4 und 6 voll gesperrt werden. Grund dafür sind Abrissarbeiten an einem Gebäude, wie die Pressestelle der Stadtverwaltung Glauchau am Montag mitteilte. Bestehen bleiben soll die Vollsperrung den Angaben zufolge voraussichtlich bis zum 8. September. Für die Dauer...