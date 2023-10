Schnell und gratis ins Internet: Wo sich die fünf neuen Hotspot-Standorte in Meerane befinden

Für das Projekt stehen rund 50.000 Euro zur Verfügung. Die im Rathaus erfolgte Auswahl der Zugangspunkte hat zur Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend zum Teil für heftige Diskussionen gesorgt.

Der Auftrag zur Planung, Beschaffung, Installation, Inbetriebnahme und Servicebetreuung der neuen Hotspot-Standorte in Meerane soll in der nächsten Woche vergeben werden. Rund 50.000 Euro stehen für das Projekt zur Verfügung. „Unser Ziel ist, dass die Hotspots noch in diesem Jahr ans Netz gehen“, sagt Bürgermeister Jörg Schmeißer...