Schnelle Runden, kleine Schutzengel und silberne Anhänger: Was Besucher zum Innenstadtfest in Meerane erwartet

Händler und Gewerbetreibende senden ein Lebenszeichen. Sie starten am Freitag endlich wieder eine gemeinsame Aktion. Und zwar unter dem Motto „Licht und Wein“ sowie mit zwei Nachtwächtern.

Ein Konzept, was sich in Nachbarstädten bewährt hat, soll nun auch in Meerane etabliert werden. Ähnlich wie zu „Crimmitschau leuchtet“ in Crimmitschau und zur „Sternennacht“ in Glauchau starten vor allem die inhabergeführten Einzelhandelsgeschäfte aus Meerane eine gemeinsame Aktion. Sie laden am Freitagabend zu einem Innenstadtfest...