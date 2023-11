Schon wieder Böller-Attacke in Meerane: Polizei beziffert Sachschaden auf rund 2500 Euro

Seit einigen Monaten wird immer wieder Pyrotechnik an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet gezündet. Den jüngsten Vorfall gab es im Westring-Areal. Welche Details bekannt sind.

Die Polizei beziffert den Sachschaden an der Briefkastenanlage in einem Mehrfamilienhaus am Westring in Meerane auf rund 2500 Euro. Sie wurde mit Böllern gesprengt. Der Vorfall wurde am Donnerstag gegen 11 Uhr zur Anzeige gebracht. Zeugen, die sich später meldeten, informierten über einen lauten Knall am Mittwoch gegen 19.45 Uhr. „Unsere...