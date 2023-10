Schreck an der Tännichtoberschule in Meerane: Riesiger Ast einer Buche landet auf dem Schulhof

Ein Teil des Zauns zwischen Schule und Park ist beschädigt. Die Feuerwehr war vor Ort. Der Bereich bleibt weiter abgesperrt.

Glück im Unglück: Da der riesige Ast einer Buche am Wochenende und damit an einem schulfreien Tag auf den Schulhof der Tännichtoberschule in Meerane gefallen ist, gibt es keinen Personenschaden zu beklagen. Mit rot-weißem Flatterband bleibt der betroffene Bereich des Schulhofes, wo sich unter anderem Sitzmöglichkeiten befinden, vorerst...