Schwerer Unfall in Glauchau: Zeitungsausträgerin überfahren

Eine 63-Jährige erleidet dabei lebensbedrohliche Verletzungen.

Glauchau.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Kopernikusstraße in Glauchau ereignet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war gegen 2 Uhr ein 47-jähriger Volkswagen-Fahrer auf der Kopernikusstraße in Richtung Schlachthofstraße unterwegs. Dabei übersah er offenbar eine 63-jährige Zeitungszustellerin, die sich kurz nach der Kreuzung zum Siedlerweg zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn befand. Der Pkw erfasste die 63-jährige Frau. Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, erlitt sie dadurch lebensbedrohliche Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden, der dabei an dem Volkswagen entstand, wird nach ersten Schätzungen auf rund 1500 Euro beziffert. (upa)