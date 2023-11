Stadtrat in Meerane: Freie Wähler scheitern mit Versuch, den Sitzungsbeginn um 60 Minuten zu verschieben

Als Argumente haben Fraktionschef Matthias Ulbricht und Co. unter anderem Transparenz und Bürgerbeteiligung aufgeführt. Das reichte bei einer denkbar knappen Abstimmung nicht für eine Mehrheit.

Die Sitzungen des Stadtrates in Meerane beginnen weiter um 17 Uhr. Und damit deutlich früher als in anderen Städten der Region: In Glauchau treffen sich die Kommunalpolitiker ab 18.30 Uhr. In Waldenburg geht es 19.30 Uhr los.