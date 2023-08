Täve Schur spricht in Meerane über seinen Sturz vom Schuppendach: „Der Wind kam aus der falschen Richtung“

Radsportlegende Täve Schur ist auch mit seinen 92 Jahren noch ein Besuchermagnet. Das haben seine Auftritte am Mittwoch in Meerane unter Beweis gestellt. Knapp 200 Besucher verfolgten die Enthüllung einer Tafel am Promenadenweg. Sie erinnert an die Tradition der Steilen Wand als legendäre Radsportstrecke.