Trauer bei der Feuerwehr in Glauchau: Ehemaliger Stadtwehrleiter ist im Alter von 58 Jahren gestorben

René Michehl stand von 2018 bis 2022 an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr in Glauchau. Er hat sich auch außerhalb seiner Heimatstadt für den Brandschutz stark gemacht.

Die Trauer der Feuerwehren aus Glauchau und Umgebung wird in den sozialen Netzwerken sowie im Whatsapp-Status von vielen Kameraden mit einer symbolischen Kerze zum Ausdruck gebracht: René Michehl, ehemaliger Stadtwehrleiter von Glauchau, ist am Sonntag im Alter von 58 Jahren gestorben. Er stand von 2018 bis 2022 an der Spitze der Freiwilligen...