Udo Friedrich aus Meerane und sein Spenden-Traktor: Warum 2023 ein Rekord-Jahr war

Der Kinderexpress hat sich in die Winterpause verabschiedet. Zuvor wurde Bilanz gezogen. Geld konnte in diesem Jahr an 16 Einrichtungen und Vereine weitergereicht werden.

2836,80 Euro hat Udo Friedrich aus Meerane in diesem Jahr aus der Spenden-Box an seinem Bautz-Traktor geholt. Und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Seit zehn Jahren dürfen Kinder bei verschiedenen Veranstaltungen auf den gepolsterten Sitzen über den Kotflügeln eine Runde auf der historischen Zugmaschine drehen. „So viel Geld wie 2023 war...