Unfall auf Chemnitzer Straße in Meerane: Jugendlicher Mopedfahrer kommt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus

Der Zusammenstoß hat sich am Mittwochmorgen auf der Pflasterstrecke zwischen Oberschule und Markt ereignet. Der Abschnitt wurde voll gesperrt.

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Moped ist am Mittwochmorgen die Chemnitzer Straße in Meerane voll gesperrt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 7.15 Uhr. Die Unfallstelle befindet sich zwischen der Oberschule und dem Markt im Bereich einer Pflasterstrecke. Der 16-jährige Mopedfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein...