Unfall auf der A 4: Autobahn zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal rund eine Stunde voll gesperrt

Am Montagvormittag gab es einen Zusammenstoß zwischen einem Škoda und einem Laster. Ein 25-jähriger Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Schwere Verletzungen hat ein 25-jähriger Škoda-Fahrer am Montagvormittag bei einem Unfall auf der Autobahn 4 erlitten. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. „Er ist nach einem Überholvorgang mit dem Heck eines Volvo-Sattelzuges kollidiert“, sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich. Der Škoda landete in der Leitplanke. Die...