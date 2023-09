Unfall vor der Baustelle in Meerane: Opel knallt gegen Opel

Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 8000 Euro. Beim Wenden in der Nähe der Schwanefelder Straße ist es zum Zusammenstoß gekommen.

In Meerane hat sich in der Nähe der Schwanefelder Straße, die aufgrund des Ausbaus aktuell voll gesperrt und eine Sackgasse ist, am Freitag ein Unfall ereignet. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Ein 53-jähriger Opel-Fahrer fuhr in die Gerberstraße und wollte sein Fahrzeug wenden. Dabei missachtete er...