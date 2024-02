Ungewöhnlicher Diebstahl in Meerane: Handtasche von Postzustellerin gestohlen

Der Vorfall hat sich am Donnerstagmittag mitten im Stadtzentrum ereignet. Als die Frau an Briefkästen war, haben der oder die Täter zugeschlagen. Was bisher bekannt ist.

Ein Diebstahl aus dem Postfahrrad beschäftigt die Polizei. Bisher unbekannte Täter haben eine Tasche mit Schlüsseln und Geldbörse entwendet. Darin befanden sich, wie die Polizei auf Anfrage der „Freien Presse" mitteilt, unter anderem persönliche Dokumente und eine geringe Menge an Bargeld.