Vandalismus in der Oberstadt von Glauchau: Heckscheiben an drei Autos eingeschlagen

Die Tatorte befinden sich an der Lungwitzer Straße und an der Talstraße. Die Schäden wurden am Sonntagfrüh entdeckt. Was bisher bekannt ist.

Die betroffenen Autobesitzer suchen zu Beginn der neuen Woche die Gespräche mit Versicherungen und Autohäusern. Ihre Fahrzeuge wurden in der Nacht von Samstag zu Sonntag von bisher unbekannten Tätern in der Oberstadt in Glauchau beschädigt. Sie schlugen an einem Volkswagen, der auf der Talstraße abgestellt war, die Heckscheibe ein.... Die betroffenen Autobesitzer suchen zu Beginn der neuen Woche die Gespräche mit Versicherungen und Autohäusern. Ihre Fahrzeuge wurden in der Nacht von Samstag zu Sonntag von bisher unbekannten Tätern in der Oberstadt in Glauchau beschädigt. Sie schlugen an einem Volkswagen, der auf der Talstraße abgestellt war, die Heckscheibe ein....