Verbraucherzentrale Sachsen verlängert Öffnungszeit in Glauchau

Die Verbraucherzentrale Sachsen, die seit September einmal monatlich Beratungstermine in Glauchau anbietet, verlängert aufgrund großer Nachfrage ihre dortige Öffnungszeit ab Januar um eine Stunde. Immer am ersten Mittwoch im Monat von 9 bis 12 Uhr bietet Beraterin Arleen Becker in der Anlaufstelle „First Step“ am Markt 9 Unterstützung bei...