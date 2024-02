Verkehrsschilder in Meerane mit Hakenkreuzen beschmiert

Zu den verfassungsfeindlichen Schmierereien ermittelt der Staatsschutz.

Mit Hakenkreuzen beschmierte Verkehrsschilder sind am Dienstagmorgen in Meerane entdeckt und angezeigt worden. Laut Polizei haben unbekannte Täter mehrere Verkehrszeichen an Kreuzungen mit verfassungsfeindlichen Kennzeichen beschmiert: ein Tatort befindet sich in der Gerberstraße, ein weiterer im Bereich der Kreuzung Achterbahn/Friedrichstraße....