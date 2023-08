Verwirrte Autofahrerin in Glauchau gestoppt

Eine ältere Frau ist am Donnerstagnachmittag nach einer sehr fehlerbehafteten Fahrt von der Polizei gestoppt worden. Die Frau war offenbar orientierungslos und hatte einen Stau verursacht.

Glauchau. Eine orientierungslos wirkende Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Glauchau von einer aufmerksamen Zeugin an die Polizei gemeldet worden und konnte dadurch gestoppt werden. Laut Polizei war eine 77-Jährige in einem Renault im Glauchauer Stadtgebiet unterwegs und fuhr dabei verkehrsgefährdend.

Zunächst fuhr die Renault-Fahrerin auf der August-Bebel-Straße stadtauswärts in Richtung Lerchenstraße. Auf der Lerchenstraße touchierte sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Sie setzte ihre Fahrt allerdings ungehindert fort, bemerkte auf Höhe der Hohen Straße, dass sie offenbar falsch gefahren war und wendete. Danach fuhr sie wieder auf der Lerchenstraße, die eine Einbahnstraße ist, entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Anschließend bog sie wieder auf die August-Bebel-Straße ab, um dort nach kurzer Zeit verkehrsbehindernd zu wenden, sodass kurzzeitig ein Stau in beiden Fahrtrichtungen entstand.

Beamte des Reviers Glauchau stellten die Frau vor Ort fest, die keinen plausiblen Grund für ihre Fahrweise nennen konnte. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel der 77-Jährigen sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Autofahrerin muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (kru)