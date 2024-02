VfB Empor Glauchau: Ein Team zwischen Schock und Vorfreude

Der Spitzenreiter der Fußball-Landesliga hat seinen letzten Test gewonnen. In den nächsten Monaten muss er aber auf einen Spieler verzichten, der nicht zu ersetzen ist.

Ergebnisse in Vorbereitungsspielen sind Schall und Rauch. So sieht das auch Steve Dieske, Trainer von Fußball-Landesliga-Spitzenreiter VfB Empor Glauchau. In einem letzten Test bezwangen seine Schützlinge am Samstag den thüringischen Landesklasse-Vertreter SV Schmölln mit 1:0 (0:0). Klingt mager. Doch Dieske war weit davon entfernt, der...