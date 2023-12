Vorlesestunde für Kinder in der Meeraner Stadtbibliothek

Eltern und Familien mit Kindern sind am Donnerstag um 16 Uhr in die August-Bebel-Straße 49 in Meerane eingeladen.

In der Meeraner Stadtbibliothek, August-Bebel-Straße 49, findet am Donnerstag um 16 Uhr die nächste Vorlesestunde für Kinder von drei bis sechs Jahren statt. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt. Weitere Vorlesestunden für Kinder in diesem Alter sind für die Donnerstage 25. Januar, 29. Februar und 28. März 2024, ebenfalls jeweils um 16... In der Meeraner Stadtbibliothek, August-Bebel-Straße 49, findet am Donnerstag um 16 Uhr die nächste Vorlesestunde für Kinder von drei bis sechs Jahren statt. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt. Weitere Vorlesestunden für Kinder in diesem Alter sind für die Donnerstage 25. Januar, 29. Februar und 28. März 2024, ebenfalls jeweils um 16...