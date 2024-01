Vornamens-Hitliste 2023 in Glauchau: Das sind die Klassiker

Der Blick auf die Geburtenstatistik im Rudolf-Virchow-Klinikum zeigt: Die Jungen waren im letzten Jahr klar in der Überzahl. Für welche Vornamen sich die Eltern entschieden haben.

Die Jungen befinden sich gegenüber den Mädchen klar in der Überzahl. Das zeigt der Blick auf die Geburtenstatistik im Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau, wo im vergangenen Jahr insgesamt 388 Kinder das Licht der Welt erblickt haben. Dabei handelte es sich um 210 Jungen und 178 Mädchen. Zum Vergleich ein Blick in die Statistik: 2022 wurden 188...