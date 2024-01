VW-Bus gerät auf der B 93 bei Dennheritz ins Schleudern

Das Fahrzeug kollidierte mit der Mittel- und der Außenleitplanke. Die 30-jährige Fahrerein blieb laut Polizei unverletzt.

Auf der Bundesstraße 93 im Bereich Dennheritz ist am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin verunglückt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 30-Jährige mit einem VW-Kleinbus in Fahrtrichtung Meerane unterwegs. Etwa einen Kilometer nach dem Moseler Tunnel habe sie gegen 15.50 Uhr ein anderes Fahrzeug überholt und sei dabei offenbar zu...