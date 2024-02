Weidensdorf: Einbruch in Imbissstand vor Baumarkt

Die Täter nahmen eine Mikrowelle und eine Fritteuse mit. Die Polizei sucht Zeugen.

In einen Imbissstand im Remser Ortsteil Weidensdorf ist eingebrochen worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mitteilte, waren die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8.45 Uhr, gewaltsam in den Imbissstand eingedrungen, der sich auf dem Parkplatz des Baumarktes an der Straße Zum Vogelberg...