Werkzeug im Wert von 7000 Euro im Waldenburger Ortsteil Oberwinkel gestohlen

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in ein Nebengebäude am Park nahe der Grünfelder Straße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Werkzeugdiebe haben Nacht im Waldenburger Ortsteil Oberwinkel zugeschlagen. Zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag 9.15 Uhr sind sie gewaltsam in ein Nebengebäude am Park, nahe der Einmündung zur Grünfelder Straße eingedrungen. Dort entwendeten sie mehrere motorbetriebene Arbeitsgeräte wie Kettensägen, Motorsensen, Laubbläser und... Werkzeugdiebe haben Nacht im Waldenburger Ortsteil Oberwinkel zugeschlagen. Zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag 9.15 Uhr sind sie gewaltsam in ein Nebengebäude am Park, nahe der Einmündung zur Grünfelder Straße eingedrungen. Dort entwendeten sie mehrere motorbetriebene Arbeitsgeräte wie Kettensägen, Motorsensen, Laubbläser und...