XXL-Polizeieinsatz in Glauchau: Besorgte Anrufe und verschlossene Türen in der Kindertagesstätte „Pusteblume“

Die städtische Einrichtung befindet sich an der Otto-Schimmel-Straße. Dort begann am Donnerstag der Sperrkreis, in dem rund 90 Beamte im Einsatz waren. Wie sich der Einsatz dort auf den Alltag ausgewirkt hat.

Glauchau. Das Telefon hat in der Kindertagesstätte "Pusteblume" in Glauchau am Donnerstagvormittag nicht mehr stillgestanden. Besorgte Eltern erkundigten sich aufgrund des XXL-Polizeieinsatzes über die Situation in der städtischen Einrichtung. "Es gab Anrufe von besorgten Eltern", teilt Stadtsprecherin Bettina Seidel nach Rücksprache mit den Mitarbeitern aus der Kindertagesstätte "Pusteblume" mit. Die Einrichtung befindet sich in städtischer Trägerschaft.

Gebäude vor unbefugtem Zutritt gesichert

Direkt vor der Kindertagesstätte begann der von der Polizei festgelegte Sperrkreis mit einem Durchmesser von bis zu 600 Metern, der nicht mehr befahren und nicht mehr betreten werden durfte. Zwei Beamte mit Maschinenpistolen standen in der Nähe der Kindertagesstätte. Sie war nur noch aus Richtung Stadtzentrum und nicht mehr aus Richtung Bahnhof erreichbar. Der Polizeieinsatz lief von 9.15 bis 12.30 Uhr. Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die informiert waren, standen mit dem Personal in der Kindertagesstätte im Austausch. "Die Kindertagesstätte wurde verständigt, draußen spielende Kinder zunächst nach drinnen ins Gebäude zu bringen und vorerst dort zu verbleiben. Zudem wurde das Gebäude vor unbefugtem Zutritt gesichert", sagt Bettina Seidel. Das sei die erste Sicherheits- und Schutzmaßnahme gewesen. Die Erzieherinnen hätten versucht, den Alltag für die Mädchen und Jungen so normal wie möglich zu gestalten. "Um die Kinder vor möglicher Aufregung zu bewahren", sagt Seidel und schätzt ein: "Es lief auch recht ruhig."