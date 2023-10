Zigarettendiebe sind im Glauchauer Bahnhof aktiv

Mit einem Stein warfen Unbekannte ein Fenster zur Buchhandlung im Bahnhof ein und gelangten so an ihre Beute.

Glauchau.

Diebe hatten es am Wochenende im Glauchauer Bahnhof auf Tabakwaren abgesehen. Laut Polizei verschafften sich die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Samstagmittag bis Montagfrüh Zugang zu einer Buchhandlung im Bahnhofsgebäude an der Rosa-Luxemburg-Straße. Sie warfen mit einem Stein ein Fenster ein, um in die Räumlichkeiten und dann an ihre Beute zu gelangen. Die Unbekannten hatten es auf Tabakwaren in noch unbekannter Menge abgesehen. Die genaue Höhe des Stehlschadens ist noch Teil der Ermittlungen. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf knapp 100 Euro. Die Polizei in Glauchau ermittelt und sucht Zeugen, die Beobachtungen im oder am Bahnhofsgebäude gemacht haben. (kru) Zeugentelefon 03763 640