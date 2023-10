Zöllner stellen in Meerane einen Süßigkeitendieb

Süßes im Wert von etwa 500 Euro hatte ein Mann in einem Transporter bei sich. Er wurde vorläufig festgenommen.

Meerane.

Ein mutmaßlicher Ladendieb mit einer Vorliebe für Süßigkeiten ist Zöllnern ins Netz gegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zollbeamte am Dienstagmittag einen Kleintransporter und dessen Fahrer im Meeraner Gewerbegebiet kontrolliert. Die im Transporter liegenden Süßigkeiten und noch etikettierten Werkzeuge im Wert von rund 500 Euro waren offenbar gestohlen. Der 62-jährige Pole konnte keine legale Herkunft erklären. Polizisten stellten dann fest, dass die Artikel in Läden in Meerane und Crimmitschau gestohlen worden waren. Weitere stammten nach Angaben des Tatverdächtigen aus einem Geschäft in Nordrhein-Westfalen. Der Fahrer, gegen den nun wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt wird, wurde vorläufig festgenommen. (kru)