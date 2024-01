Zum Meeraner Stadtjubiläum sollen Kurzfilme entstehen

Die Stadt lobt einen Wettbewerb aus. Die drei besten Clips werden mit Geldpreisen und einer Live-Vorführung vor Jubiläums-Publikum bedacht.

Meerane.

Die Stadt Meerane will sich zum 850. Jubiläum von ihren Einwohnern mit spannenden Kurzfilmen beschenken lassen und lobt dafür Preisgeld in Höhe von insgesamt 1850 Euro aus. Laut einer MItteilung aus dem Rathaus können bis zum 15. April Filme bis zu zehn Minuten Länge beim Filmprojekt „Ein Film für meine Stadt“ eingereicht werden. Stadtgeschichte, Kultur, städtisches Leben oder persönliche Erlebnisse im Zusammenhang mit Meerane könnten thematisiert werden. Die Ergebnisse sollen im Internet abgespeichert und der Link zum Speicherort per E-Mail an die Adresse meinmeerane-kfp@meerane.eu geschickt werden. Eine Jury werde die Werke begutachten, und die drei besten Filme sollen am 2. Juni auf einer LED-Wand präsentiert werden. (kru)