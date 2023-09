Zwei Tankbetrüger in einem Auto in Glauchau erwischt

Ein junger Mann war zudem ohne Fahrerlaubnis, ohne Autoversicherung und unter Drogeneinfluss unterwegs.

Glauchau.

Die Polizei hat zwei Tatverdächtige ausgemacht, die an zwei Tagen hintereinander jeweils an der Tankstelle an der Auestraße in Glauchau ohne zu zahlen getankt haben sollen. Der Fahrer, ein 29-jähriger Pole konnte seine Rechnung in Höhe von rund 80 Euro am Samstagnachmittag nicht zahlen, weswegen die Polizei eingeschaltet wurde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte, sein Fahrzeug nicht versichert war und er laut Drogenwischtest unter dem Einfluss von Amphetaminen unterwegs war. Er musste zur Blutprobe und sieht den Folgen von vier Anzeigen entgegen. Sein 23-jähriger Beifahrer soll zudem am Freitag an der gleichen Tankstelle ebenfalls einen Tankbetrug begangen haben. (kru)