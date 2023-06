25 Jahre Sachsenring-Grand-Prix: Ein Streifzug in Bildern

Motorrad-Grand-Prix: Bilder aus 25 Jahren Sachsenring

1998 feierte der Sachsenring mit dem ersten Motorrad-WM-Lauf seit Wiederbelebung sein Comeback. Freie-Presse-Fotograf Andreas Kretschel war jedes Jahr live dabei. Einige Impressionen aus 25 Jahren haben wir zusammengestellt. Ob Party auf dem Ankerberg, Benefizfußballspiel auf dem Pfaffenberg mit den Motorradhelden, dramatische Rennen und umjubelte Sieger - der Sachsenring war in all den Jahren ein Zuschauermagnet und erlebte im Vorjahr die Rekordkulisse von 232.000 Fans. Am Freitag geht es zum Jubiläums-Grand-Prix wieder rund auf der Traditionsrennstrecke und der Partymeile Ankerberg.

Idole für die Massen: Ein Streifzug durch 25 Jahre Sachsenring