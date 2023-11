40 Jahre alte Pyramide dreht sich ab Samstag in Gersdorf

Die 1983 vom Schnitzerverein erbaute Ortspyramide wird am Samstag in Gersdorf angeschoben. Dabei erstrahlt sie in neuem Glanz, denn die Schnitzer haben in diesem Jahr Gestell und Teller restauriert.

Am Samstag 15 Uhr findet das traditionelle Pyramidenanschieben auf dem Markt in Gersdorf statt. In drei Marktbuden gibts dort unter anderem Roster, Glühwein und Kinderpunsch. Die Pyramide selbst hat schon einige Jahre auf dem Buckel, wie Christian Schwalbe, der Vorsitzende des Gersdorfer Schnitzvereins erzählt: „Die Pyramide wurde in diesem...