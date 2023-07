Am Siedlereck in Oberlungwitz wird gefeiert

Die Siedlergemeinschaft Oberlungwitz feiert am Sonnabend ihr 90-jähriges Bestehen und den 25. Geburtstag des Siedlerecks an der Erlbacher Straße. Bereits um 10 Uhr beginnt eine Kräuterführung am Wiesenweg 16, ehe es nachmittags ab 15 Uhr am Siedlereck ein buntes Programm gibt. Dazu gehören eine DDR-Modenschau (15.30 Uhr), ein Dartturnier...