AMC Sachsenring lädt zum öffentlichen Clubabend ein

Treffpunkt ist am Freitag in der Kanzel des historischen Start- und Ziel-Turms an der Lerchenstraße in Hohenstein-Ernstthal.

Zu seinem zweiten öffentlichen Clubabend in diesem Jahr lädt der Automobil- und Motorrad-Club (AMC) Sachsenring am Freitag, 23. Februar, ab 19 Uhr in sein Domizil, die Kanzel des historischen Start- und Ziel-Turms in der Lerchenstraße 16 in Hohenstein-Ernstthal, ein. Auch Nicht-AMC-Mitglieder sind willkommen, teilte der Verein mit, der aufgrund...