Bauernproteste: Was die Stau-Macher aus Hohenstein-Ernstthal und Glauchau umtreibt

Sie stellen sich am Montag stundenlang an die A-4-Auffahrten und wollen auch den Ärger der Pendler aushalten. Die „Freie Presse“ hat mit den Initiatoren gesprochen.

Georg Stiegler von der Waldenburger Agrar GmbH steht am Montag wahrscheinlich viele Stunden mit seinem Traktor auf der Autobahnauffahrt Hohenstein-Ernstthal. Denn Stiegler, der auch zu den Machern in der Landwirte-Interessenvertretung „Land schafft Verbindung“ gehört, will zusammen mit Berufskollegen gegen Kürzung der Dieselsubvention für...