Bernsdorf: Elternbeiträge werden erhöht

Wegen der Belastungen infolge Corona wurden die Elternbeiträge in Bernsdorf in den letzten Jahren nicht verändert. Jetzt wurde eine Anhebung beschlossen.

Wegen der Coronabelastungen war auf eine Erhöhung der Elternbeiträge in Bernsdorf in den letzten Jahren verzichtet worden. Nun müssen die Eltern aber tiefer in die Tasche greifen: Ab 1. Januar 2024 steigen die Elternbeiträge für eine Neun-Stunden-Betreuung in der Krippe von 229,44 Euro auf 280,00 Euro, im Kindergarten von 108,64 Euro auf...