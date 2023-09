Bernsdorf/Oberlungwitz: Rätsel um verschwundene Ortsschilder nur halb gelöst

Insgesamt vier Schilder fehlen in der Region seit einigen Wochen. Nur bei einem ist die Ursache klar.

Wer viel in der Region unterwegs ist, dem fallen in diesen Tagen einige fehlende Ortsschilder auf. Allein in Oberlungwitz sind zwei Stück verschwunden, nämlich an der Limbacher sowie der Poststraße. „So was passiert nicht häufig“, meint Bürgermeister Thomas Hetzel (parteilos). Früher sei das wohl mal im Zusammenhang mit dem Moto-GP...