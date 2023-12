Bernsdorf: Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Beim Überholen auf der B 173 hatte ein in Richtung Oberlungwitz fahrender Pkw einen entgegen kommenden Audi touchiert.

Zu einem neuerlichen Fall von Unfallflucht sucht die Polizei jetzt Zeugen. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag auf der Dresdner Straße/B 173 zwischen Bernsdorf und Oberlungwitz. Dort habe der Fahrer eines in Richtung Oberlungwitz fahrenden, bislang unbekannten Pkw...